UFFICIALE – Bologna, altri tre casi di positività al Covid: la nota del club

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Bologna ha annunciato altri tre casi di positività al Covid nel gruppo squadra

"Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 dei calciatori Wisdom Amey, Botond Bartha e Kacper Urbanski, che erano aggregati alla Prima squadra. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori sono stati posti in isolamento domiciliare".