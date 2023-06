Bologna, il club riflette sul futuro di Thiago Motta. Ieri le parole contro la società

Il tecnico rossoblù ha avuto un confronto con un giornalista, accusandolo di aver scritto cose non vere imbeccato dalla società, senza specificare da chi. Un attacco alla dirigenza su cui i vertici sono intenzionati a ragionare nel primo pomeriggio, prima della partenza di Saputo, che in giornata rientrerà in Canada. Per quel che riguarda la squadra c'è stato il rompete le righe dopo la trasferta di Lecce. Motta, invece, è ancora a Bologna, in attesa di rientrare dalla famiglia in Portogallo domani. (ANSA).