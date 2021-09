Bologna, Dominguez: “Arnautovic ha portato fiducia, ora testa all’Inter”

Le dichiarazioni del centrocampista del Bologna, Dominguez, a Sky Sport dopo la sfida contro il Verona: si parla di Arnautovic e l'Inter

"È stata una partita dura, contro una squadra che gioca uomo contro uomo per tutto il campo. Nella ripresa abbiamo tenuto più palla e siamo riusciti a vincere. Il mio ruolo oggi? Dovevo sostituire il centrale difensivo quando usciva uno dei due e penso di aver fatto bene. Arnautovic? Da quando è arrivato Marko come gli altri hanno portato fiducia nella squadra. La sconfitta contro la Ternana ci ha fatto capire che dovevamo fare tutti di più. Abbiamo fatto sette punti su nove disponibili pareggiando in casa dell'Atalanta. Ora testa all'Inter".