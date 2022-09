Bologna, per il dopo Mihajlovic in pole c’è un altro ex Inter

Da ieri Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna. Il tecnico ha pagato un inizio di stagione non esaltante e alcune incomprensioni con il club sul mercato. Nelle ultime ore, ovviamente, è partito il toto sostituto: Thiago Motta, altro ex Inter, è in vantaggio al momento su Claudio Ranieri. I contatti proseguiranno fino alla fumata bianca attesa comunque in poco tempo.