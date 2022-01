Bologna-Inter, annullati e rimborsati 1271 biglietti: la nota ufficiale

Il comunicato ufficiale del Bologna, che annuncia l'annullamento e il rimborso dei biglietti dopo le nuove restrizioni del Governo

Alessandro De Felice

In seguito alla riduzione di capienza stabilita per gli impianti sportivi, si dispone l’annullo di 1271 biglietti già venduti, eccedenti il limite del 50%, come di seguito indicato. Il criterio utilizzato per l’annullo è cronologico inverso: a partire dall’ultimo acquistato si procede all’indietro fino al numero necessario.

I possessori di tali biglietti che hanno acquistato online saranno rimborsati in automatico con storno su carta di credito; chi invece ha acquistato nei punti vendita potrà, da domani 04/01 e fino alle 22 dell’11/01, attivare la procedura di rimborso online. I dati richiesti saranno quelli del biglietto e un IBAN di riferimento ove verrà riaccreditato l’importo del biglietto.

Saranno poi spostati nel settore Distinti gli abbonati di curva Bulgarelli il cui numero eccede la capienza massima attuale, che è pari al 50% del totale.

A costoro sarà automaticamente caricato sulla Fidelity un nuovo segnaposto (valido solo per la gara con l’Inter) che contiene le coordinate del posto che dovranno occupare per questa partita. La stampa del segnaposto è obbligatoria per sapere dove sedersi. Per accedere al tornello dei Distinti sarà invece necessario utilizzare la Fidelity come sempre.

Per il settore Tribuna, in cui i biglietti venduti non raggiungono il 50%, da domani saranno ancora disponibili per l’acquisto alcune decine di tagliandi.