Gds – Bologna-Inter, resiste ballottaggio De Vrij-Acerbi: ma è in rialzo…

Con le assenze di Milan Skriniar e Federico Dimarco, Simone Inzaghi ha gli uomini contati in difesa per la gara di domani contro il Bologna. Ma nonostante questo, scrive La Gazzetta dello Sport, il tecnico dell'Inter tiene vivo un piccolo dubbio di formazione: "Resiste il ballottaggio tra De Vrij e Acerbi in mezzo, ma rispetto a ieri le quotazioni di quest'ultimo per completare il terzetto con Darmian e Bastoni sono in rialzo. Calhanoglu tornerà a fare la mezzala, con Brozovic titolare e Barella sul centro-destra. In avanti Lukaku e Lautaro".