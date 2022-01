Bologna caso emblematico: ecco perché la Asl ha vietato di giocare. Tutta la squadra…

Nel Bologna nessuno con la terza dose, una situazione che ha messo in allarme l’azienda sanitaria locale

"Secondo l’ultimo decreto ministeriale, chi non ha il booster o ha avuto la seconda dose da più di 120 giorni e viene a contatto con un positivo deve osservare 5 giorni di isolamento. Per questo l’Asl ha vietato di giocare. Il Bologna non poteva farlo per una questione giuridica nei confronti dei calciatori, lavoratori dipendenti e lo ha ricordato in una nota, dopo aver chiesto il rinvio, negato dalla Lega. «La squadra non potrà partecipare a eventi sportivi fino al 9 gennaio». Senza terza dose di partite ne salteranno tante, Cagliari-Bologna di domenica non si gioca".