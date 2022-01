Bologna-Inter, niente 0-3 a tavolino. CorSera: “Ecco la data del possibile recupero”

Ieri il Giudice Sportivo ha deciso di non decretare il 3-0 a tavolino per l'Inter nel match non giocato con il Bologna

Matteo Pifferi

"Si gioca, ma è meglio dire si dovrebbe giocare. Sempre che oggi al Venezia non spuntino altri 4 positivi entro le 14, termine ultimo per rinviare la partita con l’Inter". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito alla possibilità che Inter-Venezia venga rinviata. Il match è da giorni a rischio ma, come ha dichiarato ieri il presidente dei lagunari, c'è la volontà di giocare. La squadra è arrivata in serata a Milano e oggi arriveranno gli esiti dei tamponi fatti ieri.

Bologna-Inter

Intanto ieri il Giudice Sportivo ha deciso di non decretare il 3-0 a tavolino per l'Inter nel match non giocato con il Bologna. I nerazzurri faranno ricorso ma, intanto, si ragiona anche sulla possibile data di disputa dell'incontro. "La data per un possibile recupero rimane il 23 febbraio, primo mercoledì libero, anche se i nerazzurri preferirebbero giocare più avanti, visto il calendario fitto fitto di impegni", spiega il CorSera.