Bologna-Inter, il 13 aprile il verdetto sul ricorso. C’è la data per l’eventuale recupero

L'Inter attende di sapere se con il Bologna dovrà giocare oppure se sarà accolto il ricorso presentato da club nerazzurro

"Fissata per il 13 aprile l’udienza del Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni che esaminerà il ricorso dell’Inter in merito alla gara non disputata il 6 gennaio a Bologna per le positività al Covid dei rossoblù. I nerazzurri chiedono il 3-0 , mentre gli organi di giustizia sportiva (giudice sportivo in primo grado e Corte sportiva d’appello in secondo) hanno stabilito che la gara si debba giocare. L’eventuale recupero si disputerebbe a fine aprile o ai primi di maggio. Anche l’Atalanta ha presentato il ricorso per la gara non disputata col Torino e lo stesso ha fatto l’Udinese per la gara con la Salernitana. Sempre il 13 aprile verrà valutato il ricorso del club friulano contro l’omologazione del 2-6 subito con l’Atalanta (dopo lo stop dell’Ats locale)", spiega La Gazzetta dello Sport.