Mihajlovic: “Abbiamo fatto meglio dell’Inter. Loro mezza occasione. Ai ragazzi…”

Le dichiarazioni dell'allenatore al termine di Bologna-Inter

"Penso che la squadra ha fatto bene, anche meglio dell'Inter. Abbiamo cercato di vincere e di giocarla fino all'ultimo, li abbiamo messi nella loro metà campo. Ai miei ragazzi non posso dire nulla. Io comunque ai miei ragazzi anche oggi hanno fatto la loro partita, abbiamo avuto dominio, rubato un sacco di palloni nella loro metà campo, loro qualche azione manovrata non l'hanno avuta, purtroppo ci è mancato solo il gol. Tomiyasu? La sua nazionale vinceva 14-0 contro la Mongolia, che bisogno c'è di far giocare questi giocatori qua? Poi sono sempre gli allenatori a pagare. potevo giocare anche io contro la Mongolia, facevo bella figura. Io alleno i giocatori che la società mi mette a disposizione, non sono io quello che deve fissare gli obiettivi. Sono ambizioso, ma poi dipende tutto dalla società. Io sto bene da tutte le parti, a fine campionato parleremo. Ho altri due anni di contratto, a Bologna sto bene, con i tifosi sto bene, bisogna vedere cosa vogliamo fare da grandi. Adesso cerco di finire bene la stagione, poi alla fine ne parliamo".