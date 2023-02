SM – Bologna-Inter, Inzaghi pensa a più di un cambio di formazione: le ultime

Ci sono novità di formazione da Appiano Gentile in vista di Bologna-Inter. A riportarle è Sport Mediaset: i dettagli

Ci sono novità di formazione da Appiano Gentile in vista di Bologna-Inter. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic torneranno entrambi titolari. Il belga completerà l'attacco con Lautaro Martinez, mentre Edin Dzeko dovrebbe iniziare dalla panchina.

A centrocampo, invece, è destinato a riposare Mkhitaryan, con Barella e Calhanoglu mezzali. A destra, probabile chance per Dumfries mentre a sinistra persiste il ballottaggio tra Dimarco e Gosens. In difesa, possibile un turno di riposo per Acerbi con De Vrij che dovrebbe tornare titolare e completare la difesa a 3 con Bastoni e Skriniar.