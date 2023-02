Inter, sconfitta pesante a Bologna. CdS su Inzaghi: “Ore difficili anche perché…”

Settima sconfitta in campionato per l'Inter che cade contro il Bologna al Dall'Ara. "Qualcuno prova a spingerlo nel tragico, parlando addirittura di tradimento da parte della squadra. Inzaghi, lei si sente tradito dai suoi? Lui non ci pensa nemmeno un istante. «Mai. I ragazzi hanno sempre dato tutto, poi mi spiace che dopo tre giorni non scendiamo in campo nella stessa maniera. Siamo l'Inter e dobbiamo fare meglio». Per fortuna che Simone Inzaghi è un ragazzo tutto d’un pezzo, con la capacità di guardare i momenti, di valutarli, di comprenderli. E però la sconfitta di Bologna è pesante, lo sa anche lui. Soprattutto dopo la gara di Champions, decisamente un'altra partita. Adesso vorrà qualche ora per capire fino in fondo cosa è successo al Dall'Ara", spiega il Corriere dello Sport.