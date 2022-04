Bologna-Inter, quale tandem in attacco? Inzaghi pensa a Lautaro-Correa

La sensazione, però, è che possa toccare nuovamente proprio a Correa. Con un margine di dubbio, però, tra Lautaro e Dzeko

E' già vigilia in casa Inter probabilmente per quella che probabilmente è la gara più importante dell'anno: domani i nerazzurri scenderanno in campo contro il Bologna con la possibilità di balzare in testa alla classifica conquistando i tre punti. Su quale coppia d'attacco punterà Simone Inzaghi? Queste le ultime secondo il Corriere dello Sport: "Ancora non sono chiari i piani di Inzaghi per il Bologna, visto che, anche ieri, i titolari con la Roma non hanno svolto l’intero allenamento con il gruppo. La sensazione, però, è che possa toccare nuovamente proprio a Correa. Con un margine di dubbio, però, tra Lautaro e Dzeko, anche se la vena ritrovata del primo consiglierebbe una conferma".