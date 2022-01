Bologna-Inter, Marelli: “0-3 a tavolino? I precedenti ci portano a pensare che…”

Così l'ex arbitro: "Viviamo in un paese in cui ci sono fonti primarie che hanno il sopravvento su quelle secondarie"

Intervenuto negli studi di DAZN, Luca Marelli, ex arbitro, ha parlato così dell'iter in merito allo 0-3 a tavolino che verrà assegnato per Bologna-Inter: "Il protocollo non ha più nessun valore: i precedenti ci portano a pensare che il 3-0 verrà revocato dal Collegio di Garanzia. Viviamo in un paese in cui ci sono fonti primarie che hanno il sopravvento su quelle secondarie. Qualunque protocollo è secondario rispetto alle ASL, che possono sospendere le attività per la salute pubblica. E' successo che le ASL sono intervenute a Torino, Udine e Salerno: non c'è nessun protocollo che possa impedire loro di intervenire".