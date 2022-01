Bologna-Inter, niente 0-3 a tavolino. “Ma situazione analoga a Udinese-Salernitana”

Come riporta il quotidiano, lunedì la Lega deciderà il giorno del recupero del match ma l'Inter è pronta a fare ricorso

"Per le altre tre gare non disputate il 6 gennaio Mastrandrea ha preso altri dieci giorni di tempo: Torino-Atalanta, Fiorentina-Udinese e Salernitana- Venezia restano sub iudice. Ed è controintuitivo che sia così. In questi casi, infatti, le società impossibilitate a giocare dalle Asl hanno presentato ricorso per evitare la sconfitta a tavolino. Il Bologna, che non lo ha fatto, si è visto dare ragione. Su che basi? A districare il garbuglio, per il futuro, dovranno essere le nuove regole condivise da governo e istituzioni del calcio: le partite si rinviano se 9 o più giocatori, su una rosa di 25, sono positivi. Una norma che ha tolto discrezionalità alle Asl", chiosa Repubblica.