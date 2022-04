Giornale – Bologna contro l’Inter per l’onore: ha già fermato Milan e Juve

Gara delicatissima per la squadra di Simone Inzaghi che può tornare in vetta con una vittoria al Dall'Ara

Anche Il Giornale in edicola questa mattina si sofferma sull'importanza di Bologna-Inter per questo finale di campionato. Si legge nel focus: "Non sarà semplice, se sarà vero Bologna. Orfani del loro condottiero Mihajlovic, i rossoblù hanno di recente fermato Milan e Juventus, entrambe le volte in trasferta. Non hanno nulla da chiedere al campionato, ma hanno da difendere l’onore che spesso vale più della classifica. E stasera ci sarà anche Medel, al quale è stata tolta una giornata di squalifica. Si doveva giocare il 6 gennaio, ci si ritrova in campo solo stasera, in coda a tutti i ricorsi e agli appelli possibili".