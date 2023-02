Bologna-Inter, Tuttosport promuove Orsato: “Voto 7. Quando il match diventa nervoso…”

Daniele Orsato è tornato ad arbitrare l'Inter dopo tre anni, ossia da quell'Inter-Juve che ha fatto discutere. Secondo Tuttosport, la direzione arbitrale del fischietto veneto in Bologna-Inter è stata positiva, tanto da meritare un 7 in pagella:

"Sul gol annullato a Barrow fa tutto per bene (compresa la decisione di non concedere il rigore per il mani di Darmian: il movimento è congruo). Quando il match diventa nervoso, lo governa col piglio del grande direttore di gara".