Bologna-Inter, pagelle Cds: Perisic il migliore, lo seguono Skriniar e Calha

Questi i voti del Corriere dello Sport sulla prestazione dei nerazzurri in Bologna-Inter: questi i più positivi

E' Ivan Perisic, secondo il Corriere dello Sport, il migliore in campo nella gara di ieri tra Bologna e Inter. Il croato è stato infatti giudicato con un 7: "Pronti, via, tunnel a Barrow e grande gol di sinistro, con uno come lui non deve distrarti un attimo". Lo seguono Milan Skriniar, da 6.5: "Una sicurezza dietro e appena può accompagna il gioco dei compagni, salva su Arnautovic". E Hakan Calhanoglu, con lo stesso voto: "Quando ha il pallone tra i piedi devi aspettarti di tutto da lui, è sempre un pericolo per quelli del Bologna".