Gds – Bologna-Inter, pagelle: Lukaku il migliore, Hakimi da 5. Conte? Sotto sotto…

Il giorno dopo la vittoria dell'Inter sul campo del Bologna, arrivano le pagelle della Gazzetta dello Sport. Per la Rosea il migliore è Romelu Lukaku, per il belga il voto è 7. "È l'uomo tutto di Conte: serve per vincere, difendere, costruire. E siamo a 20 gol per due anni di fila". Il peggiore è invece Hakimi, voto 5: "Corre corre, ma lo fa male. Svampito, sbaglia quasi tutte le scelte e spreca almeno 3 ripartenze".