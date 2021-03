Bologna-Inter, problema portiere per Mihajlovic: due le ipotesi sul tavolo

C'è un problema portiere per Sinisa Mihajlovic in vista di Bologna-Inter. Il tecnico dovrà fare a meno del titolare Skorupski

C'è un problema portiere per Sinisa Mihajlovic in vista di Bologna-Inter. Positivo al Covid, Lukasz Skorupski è infatti bloccato in Polonia in isolamento per dieci giorni almeno. il tecnico dovrà quindi rinunciare al suo portiere titolare nella gara contro i nerazzurri.