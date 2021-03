Bologna-Inter, la squadra di Mihajlovic torna a lavoro: il programma di domani

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic torna a lavoro domani e continua a preparare la sfida di campionato contro l'Inter di sabato

Prosegue la marcia di avvicinamento del Bologna verso la sfida di campionato contro l' Inter di Antonio Conte , in programma sabato alle 20:45 e valida per il ventinovesimo turno di Serie A .

Come riferisce il club rossoblù attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, la ripresa degli allenamenti per la squadra di Mihajlovic è fissata per domani alle 14:30 a porte chiuse.