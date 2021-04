Bologna-Inter, nerazzurri favoriti: le quote dei bookmaker. Lukaku a caccia di…

Le quote della sfida del ventinovesimo turno di Serie A tra il Bologna e l'Inter di Antonio Conte al 'Dall'Ara', in programma domani sera

L’Inter vuole proseguire la sua fuga solitaria, più 6 sul Milan ma con una partita da recuperare, e vola a Bologna contro i rossoblù, che dopo due successi consecutivi hanno raddrizzato la classifica. I nerazzurri però hanno una striscia aperta di otto vittorie e non dovrebbero incontrare problemi secondo i betting analyst di Sisal Matchpoint, visto che il blitz al Dall’Ara è dato a 1,45 rispetto al 7,00 dei padroni di casa mentre si scende per il pareggio, in quota a 4,50.