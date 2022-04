Bologna-Inter, nerazzurri favoriti per i bookmakers: le quote del recupero

I numeri della sfida di recupero della 20esima giornata tra felsinei e nerazzurro, in programma domani al 'Dall'Ara'

È tempo di recupero in serie A. E che recupero! Finalmente Bologna ed Inter domani al Dall’Ara scenderanno in campo, alle 20:15, per onorare il match in calendario per la ventesima giornata in programma nientemeno che il 6 gennaio scorso. Di fronte due squadre che questa volta, a differenza di oltre tre mesi e mezzo fa, daranno un senso diverso ai tre punti in palio: i felsinei, grazie anche agli ultimi quattro risultati positivi, una vittoria e tre pari, non vivono patemi di retrocessione per il rassicurante vantaggio dalla zona retrocessione; i nerazzurri, di contro, con una vittoria si riporterebbero in testa alla classifica per un rush finale da cardiopalma con i cugini rossoneri.