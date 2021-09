Repubblica – Inter scintillante, gioca da squadra europea. E Inzaghi…

Ecco l'analisi di Repubblica in merito al successo per 6-1 dell'Inter sul Bologna, tre giorni dopo il KO con il Real Madrid

"Eccola qui l’Inter di Inzaghi, scintillante come una fuoriserie sotto le luci di San Siro. La squadra è tutta sua e l’allenatore se la coccola con gli occhi, la lucida, l’ammira". Apre così l'articolo di Repubblica in merito all'ottima performance dell'Inter, capace di rifilare un perentorio 6-1 al Bologna. Un dato che porta a 15 i gol segnati in 4 partite, a testimonianza del fatto che l'attacco, nonostante l'addio di Lukaku, va a gonfie vele. "La squadra di Inzaghi, schierata con magliette caleidoscopiche, non rinuncia a giocare un pallone, non aspetta il contropiede, punta a imporsi e infatti s’impone. Qui da noi si dice che le squadre così sono europee. E l’Inter ha impiegato appena 69 ore per scrollarsi di dosso la delusione più grande d’Europa, la meno meritata delle sconfitte", aggiunge il quotidiano che chiosa con un appunto in ottica Champions. "È in Europa che l’Inter dovrà dimostrare di essere davvero europea".