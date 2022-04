EDICOLA TS – Ricorso respinto, Bologna-Inter si deve giocare

"Ricorsi respinti. Atalanta-Toro e Bologna-Inter si devono giocare". Recita così il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 14 aprile 2022

"Ricorsi respinti. Atalanta-Toro e Bologna-Inter si devono giocare". Recita così il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 14 aprile 2022. Si parla anche di Spezia-Inter. "Provedel: 'Inter, occhio alla forza dello Spezia'". La copertina è dedicata alla Juventus: "Patto segreto. Allegri sta raccogliendo risultati analoghi a quelli di Pirlo ma il suo futuro alla Juve non è a rischio. Agnelli e gli altri dirigenti apprezzano la crescita della squadra che un anno fa non vedevano".