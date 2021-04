Bologna, Mihajlovic perde un titolare: stagione finita? Con l’Inter in dubbio…

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic perde un titolare in vista della sfida contro l'Inter: la situazione in casa dei felsinei

Brutta notizia per il Bologna e per il suo allenatore Sinisa Mihajlovic a due giorni dalla sfida contro l'Inter, in programma sabato sera allo stadio 'Renato Dall'Ara'. Secondo quanto riferisce Sky Sport, Aaron Hickey si sottoporrà a un intervento chirurgico per sistemare la sublussazione alla spalla. Per il difensore scozzese la stagione potrebbe essere già conclusa.