Bologna, Mihajlovic: “La malattia è tornata, devo fermarmi. Le darò una lezione”

Il tecnico serbo, nel corso di una conferenza stampa non programmata, ha rivelato questa mattina il suo stato di salute

L'incubo della leucemia torna a tormentare Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna, nel corso di una conferenza stampa organizzata questa mattina, ha rivelato il suo stato di salute: "Devo iniziare un percorso teraupetico per evitare complicanze. Stavolta però non entrerò in scivolata come due anni fa, ma giocherò d'anticipo. Questa malattia è molto coraggiosa per aver voglia di affrontarmi ancora. Se non gli è bastata una lezione, io sono qui pronto a dargliene una seconda. Mi dovrò assentare, ma tornerò presto con la squadra. Ad inizio settimana prossima sarò ricoverato. Seguirò i ragazzi dall'ospedale, non mi deluderanno".