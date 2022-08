Bologna, Mihajlovic: “Mercato? Ci vuole fiducia nella società e io ce l’ho”

Il tecnico del Bologna ha parlato così in vista della sfida contro la Lazio: "Tifo Lazio, ma voglio fare risultato"

Alla vigilia della partenza per la sfida dell'Olimpico con la Lazio Sinisa Mihajlovic si è presentato in conferenza stampa accompagnato da Gary Medel, Lorenzo De Silvestri, Roberto Soriano e Marko Arnautovic. "Questa è la fotografia del Bologna - ha detto il tecnico - A loro ho chiesto di dare l'esempio. Noi cinque dobbiamo trascinare tutti".

Trascinare i rossoblù verso un unico obiettivo, scandisce: "fare meglio dell'anno scorso". Nonostante i tanti problemi: dai noti problemi di salute del tecnico, ai rinforzi che ancora non arrivano. "Il mercato - sottolinea Sinisa - non è finito e ci vuole fiducia nell'operato della società, io ce l'ho". Poi Sinisa è tornato sulla Lazio: "Sono curioso di vedere che squadra troveremo. Io tifo Lazio, ma domani voglio fare risultato. Sarà una partita complicata, ma alla prima giornata ci sono sempre partite strane e noi possiamo mettere in difficoltà chiunque"