Bologna, Mihajlovic: “Milan? Noi sempre in partita. I gol due errori nostri”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la gara persa con il Milan per 2-0. Queste le sue considerazioni sul match: "In sostanza abbiamo fatto una buona gara. Ci è mancato renderci pericolosi perché abbiamo attaccato poco la profondità. Abbiamo fatto la partita che volevamo, non ci volevano questi due errori, ma siamo stati sempre in partita. Dialogo con Maldini e Ibrahimovic? In quella chiacchierata ci sono tanti trofei. Stavo raccontando barzellette".