Stampa – Inter, vittoria pesante per 3 motivi. Tris di successi? Non è un caso. La mossa…

La vittoria contro il Bologna ha un valore specifico elevato per l’Inter. Per il quotidiano La Stampa, il successo per 3-1 contro gli emiliani allenati dall’ex Sinisa Mihajlovic pesa quanto quello in casa del Sassuolo e del Borussia Monchengladbach, pur con valori diversi: “Perché dà continuità al crescendo, fruttando per la prima volta in stagione la terza vittoria consecutiva. Perché contribuisce a smontare la pessima fama che il San Siro vuoto si era costruito nelle prime sei partite nerazzurre: appena due vittorie e mai meno di due gol incassati. Infine, perché qui i rossoblù di Mihajlovic erano stati gli unici capaci di spuntarla negli ultimi due campionati“.

Fondamentale l’approccio alle gare: “E non è un caso che il tris di successi coincida con il ritorno a reti precoci, come spesso era accaduto nei migliori momenti della scorsa annata: Sanchez al 4’ a Reggio Emilia, Darmian al 17’ in Germania, Lukaku al 16’ ieri. Partite messe presto in discesa e ben gestite“.

Il gol di Lukaku in avvio ha scombinato i piani del Bologna: “La mossa pensata da Mihajlovic per imbrigliare l’Inter è presto fallita. Come fatto da Liverani e Giampaolo con Parma e Toro, Sinisa è passato alla difesa a tre per limitare gli esterni nerazzurri, ma dopo 28’ tanto Hakimi quanto Perisic avevano già messo in mezzo tre palloni ciascuno“.