Bologna, Motta: “Arnautovic torna contro l’Inter. Stankovic? Quando arrivai…”

Si avvicina il prossimo impegno di campionato per il Bologna di Thiago Motta. L'ex centrocampista dell'Inter affronterà la Sampdoria di Dejan Stankovic, compagno di diverse battaglie negli anni in nerazzurro. Anche di questo ha parlato il tecnico degli emiliani in conferenza stampa: "Loro arrivano da un buon momento, Deki è stato un grande compagno. Lo ammiro tantissimo, mi ha aiutato molto quando eravamo insieme a giocare a calcio, io ero più giovane, lui era all'Inter da tempo e mi ha aiutato ad inserirmi meglio nel gruppo.

Arnautovic? Ci sarà contro l'Inter, speriamo di averlo al meglio. Raimondo si è allenato molto bene, si è visto ieri con la Primavera. Non pensavo di utilizzarlo nelle altre occasioni, quindi per questo non lo convocavo,, lui come Pyyhtia sono a disposizione per sabato".