Bologna, Motta: “Europa? I tifosi hanno diritto a chiedercela. Il rinnovo…”

Vince il Bologna e allunga la striscia positiva dopo il pareggio con l'Inter che aveva preceduto la sosta. Thiago Motta ha parlato così in conferenza stampa dopo il 2-1 rifilato in casa al Frosinone: "Ringrazio sempre il nostro pubblico, vivere questo ambiente da emozioni grandissime, noi giochiamo per loro. Quella di oggi è una vittoria importante, in cui abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi la partita si è riequilibrata. Abbiamo provato a fare il terzo gol, ma alla fine abbiamo subito il rigore e tenuto botta fino alla fine. Grande prestazione da parte di tutti".