Bologna, il report dell’ultimo allenamento: terapie per Arnautovic, differenziato per 4

Prosegue la preparazione della formazione rossoblu di Thiago Motta in vista del match di domenica contro l'Inter

Secondo allenamento settimanale per i rossoblù verso Bologna-Inter di domenica: la squadra questa mattina ha svolto lavoro atletico e una partitella a metà campo. Seduta differenziata per Adama Soumaoro, Kevin Bonifazi, Joshua Zirkzee e Nicola Sansone, terapie per Marko Arnautovic.