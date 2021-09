Bologna, verso l’Inter: due giocatori non sono a disposizione di Mihajlovic

Gli aggiornamenti dopo l'allenamento odierno della squadra allenata dall'ex giocatore nerazzurro verso la 4a giornata

Dopo l'esordio in Champions League contro il Real Madrid di questa sera, l'Inter in campionato affronterà il Bologna. Ecco il report ufficiale del club rossoblù verso l'impegno con i nerazzurri: "La squadra ha proseguito oggi gli allenamenti verso Inter-Bologna con una seduta tattica seguita dal lavoro in palestra. Differenziato per Jerdy Schouten, terapie per Michael Kingsley", si legge.