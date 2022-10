Stankovic: “Ti salvano i punti, non il bel gioco. Thiago Motta fratello di 1000 battaglie”

Al termine di Bologna-Sampdoria , Dejan Stankovic ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico: "Arrivavamo da un momento non facile, tutti volevamo fare risultato. Per un grande gruppo basta un solo allenamento e questo si è visto nel secondo tempo. A me giocar bene e perdere non mi va, giocar male, essere attento, grintoso e vincere la partita... Alla fine conta il risultato, i punti ti salvano, non il bel gioco".

"Per prima cosa voglio organizzazione, dobbiamo allenarci molto meglio. Credere in quello che facciamo, remare nella stessa direzione. Vedo un po' di luce alla fine del tunnel e il secondo tempo me lo dimostra. Abbiamo una settimana lunga dove possiamo lavorare e alzare l'intensità. Sono molto fiducioso. Fisicamente non ho trovato una squadra che stava molto bene. Possiamo migliorare in qualsiasi aspetto, ci sono dettagli da correggere. Mi sento fortunato e privilegiato sedermi sulla panchina della Sampdoria in Serie A. Mando un grande abbraccio a Sinisa Mihajlovic. Thiago Motta? È fratello di 1000 battaglie, le abbiamo affrontate insieme e non ci siamo mai tirati indietro. Gli ho augurato ogni meglio".