Bologna, Saputo: “Non ho paura di investire ma deve esserci un ritorno. Ho bisogno…”

Intervenuto in conferenza stampa per la presentazione del nuovo responsabile dell'area tecnica del Bologna Giovanni Sartori, Joey Saputo ha parlato del mercato. "Ho detto a Giovanni che non sono una persona che ha paura di investire, ma allo stesso tempo è importante il ritorno dell'investimento, quindi una plusvalenza su un giocatore, o dove la squadra si troverà in classifica. Ho bisogno di qualcuno che mi assicuri che gli investimenti abbiano un ritorno. Abbiamo visto nel percorso di Giovanni la capacità di avere un ritorno sugli investimenti fatti".