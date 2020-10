Show Barrow, 3-2 Bologna al Cagliari: inutili le reti di Joao Pedro e Simeone

Nel posticipo del sabato sera della 6a giornata di Serie A, giocato al Dall’Ara, il Bologna di Sinisa Mihajlovic batte per 3-2 il Cagliari di Eusebio Di Francesco. Grande protagonista della serata Mousa Barrow, autore di una splendida doppietta. Eppure, gli ospiti erano andati in vantaggio grazie a Joao Pedro, bravo a colpire d’anticipo sul primo palo nel primo tempo. Ma un gran destro proprio di Barrow metteva tutto in parità nel finale di primo tempo.

In apertura di ripresa, Cagliari di nuovo in vantaggio con Simeone, autore di un grandissimo inizio di stagione. Ma la gioia dei rossoblù dura poco, perché poi Soriano e ancora Barrow portano il risultato sul 3-2. A nulla vale l’assedio finale degli uomini di Di Francesco. Mihajlovic si porta a casa tre punti importantissimi per la classifica.