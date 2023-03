Bologna, Thiago Motta: “Fa piacere ricevere elogi ma la cosa più bella è che…”

"Fa sempre piacere leggere e ascoltare delle belle parole spese nei tuoi confronti. La capacità è quella di rimanere in equilibrio, ma la cosa che mi fa più piacere è quando parlano bene del Bologna perché io faccio parte di un gruppo e di un Club che sta funzionando molto bene.. Tutti qui lavorando per sé stessi ma anche per i propri compagni".

Sulla costruzione dal basso

"Skorpuski lavora tutti i giorni, e in allenamento lavoriamo molto con la palla anche con i portieri. Noi allenatori cerchiamo sempre di far capire ai ragazzi cosa vogliamo, ma sono loro che in campo devono prendere le decisioni. Contro l'Inter ma anche in altre partite abbiamo costruito bene dal basso e loro sanno che c'è questa possibilità, ma sta a loro decidere situazione per situazione".