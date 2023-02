Bologna, Thiago Motta: “Giocatori Monza volevano ingannare l’arbitro. Su Sensi…”

L'ex Inter ha però qualcosa da recriminare sull'arbitraggio e sull'atteggiamento degli avversari: “Il fallo di mani di Sensi in area era rigore, alla fine non è stato fischiato. Sono cose che accadono, come oggi. Alcuni svengono per terra, si alzano subito. Dobbiamo lavorare su quando si ferma il gioco. Sono cose che fanno male al nostro calcio. In tanti fermano il gioco così. Faccio solo questa osservazione, ci sono tante partite in cui tanti giocator cercando di ingannare e di non giocare. Ma questa è una cosa globale.