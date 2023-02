Bologna, Thiago Motta: “Giocatori fantastici, mi godo questa vittoria. L’Inter…”

Triplice fischio al Dall'Ara. Bologna-Inter si è conclusa e Thiago Motta, allenatore degli emiliani, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Sono orgoglioso di avere giocatori fantastici. Hanno messo in campo quanto fatto in una grandissima settimana lavorando da gruppo, da squadra. Quelli che hanno iniziato la partita l'hanno interpretata molto bene, ma ringrazio anche chi sta giocando di meno ma entra col piglio giusto. E' un qualcosa di fantastico, mi lascia orgoglioso di avere ragazzi che si impegnano col sorriso, hanno responsabilità, lavorano tutta la settimana per una partita fantastica come quella di oggi. Ringrazio alla fine anche la nostra gente, oggi c'è stata una simbiosi fantastica. Per questo viviamo nel calcio, per emozioni come quelle di oggi".