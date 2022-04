De Leo: “Nessun atteggiamento remissivo con l’Inter. Mihajlovic dice…”

Il tecnico del Bologna, che sta sostituendo Sinisa, alla vigilia della gara contro i nerazzurri ha parlato in conferenza stampa

Eva A. Provenzano

Alla vigilia della gara con l'Inter il Bologna si è allenato a porte chiuse e poi Emilio De Leo, tattico del club che sta sostituendo Mihajlovic in panchina insieme a Tanjga, ha parlato con i giornalisti nella sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli.

«Avremo gli occhi di tutti addosso? Non cambia niente: abbiamo la nostra professionalità, il nostro tragitto da percorrere. Strada che è passata anche da Milano e Torino contro la Juventus. La nostra rotta non prevede sterzate, non cambia nulla dal punto di vista delle motivazioni. Dobbiamo essere concentrati sui nostri compiti e niente altro ci deve condizionare, nemmeno la sconfitta pesante dell’andata che abbiamo accettato con umiltà. L’Inter è fortissima, organizzata: si sa. Ovvio, vincere sarebbe una soddisfazione per tutti», ha spiegato il tecnico.

«Se possiamo essere ago della bilancia per questo campionato? Mi viene chiesto spesso. Ma non so perché ci si attende un atteggiamento remissivo da parte nostra. Abbiamo da dare risposte a noi stessi e vogliamo migliorare quanto abbiamo fatto finora. Daremo tutto fino all'ultimo minuto come sempre».

«Mihajlovic chiede di continuare a renderlo orgoglioso, di sfruttare l’opportunità, dice che quella con l’Inter è una gara che tutti i ragazzini al mondo vorrebbero giocare per far vedere il proprio valore. Ci chiede di giocare a viso aperto per mostrare le nostre capacità: come sempre», ha concluso.