Bonaccini: “Juve, mi auguro non siano addebitate le cose che si leggono. Marotta…”

Le parole del presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, tifoso juventino, intervenuto a "La politica nel pallone" su Gr Parlamento

Gianni Pampinella

"Da garantista convinto, penso che i processi debbano svolgersi nelle aule dei tribunali e non sui media. Mi auguro che non siano addebitate le cose che si leggono, nel rispetto delle regole. Credo che bisogna sempre rispettare le leggi. Mi auguro che possa essere dimostrata l'estraneità a qualsiasi addebito. Ovviamente è giusto rispettare il lavoro dei magistrati, che indaghino e vadano fino in fondo sperando che le accuse possano essere smontate. Un eventuale scandalo del genere farebbe male al calcio italiano e allo sport in generale".

Lo ha dichiarato il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, tifoso juventino, intervenuto a "La politica nel pallone" su Gr Parlamento. "Ritorno di Marotta alla Juve? Non sono io la persona più indicata a dirlo, ho ricordo di un dirigente che mi pare ovunque sia stato si sia fatto valere alla grande, direi anche per stile". Sul possibile "rientro" della Juve nella lotta per lo scudetto, Bonaccini ha aggiunto. "Vediamo quanto peseranno le vicende societarie sulla squadra. La Juve è riuscita a recuperare qualcosa, certamente il Napoli sta facendo un'annata straordinaria".

Sulle imminenti scadenze del calcio e sulla eventuale rateizzazione, Bonaccini ha sottolineato che "bisogna fare di tutto per evitare per dare al Paese l'idea che ci sia corsia preferenziale per il calcio rispetto ad altri settori della vita sociale ed economica. In un momento come questo, credo che bisogna stare molto attenti e quindi chiedere che intanto venga versato tutto con modalità che saranno stabilite dalle autorità competenti".