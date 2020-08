Grave incidente in bici per il preparatore dei portieri dell’Inter Adriano Bonaiuti

Adriano Bonaiuti, preparatore dei portieri dell’Inter, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale accaduto ieri mattina in contrada S. Francesco a Grottammare. Dopo lo schianto con la bici contro un suv Toyota, Bonaiuti è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Ancona con l’eliambulanza. “L’incidente è accaduto intorno alle ore 11,00. Bonaiuti, che con la sua famiglia abita proprio in quella zona, in sella alla sua bici da competizione e in abbigliamento tecnico, stava scendendo verso la statale Adriatica per una seduta di allenamento, quando si è letteralmente schiantato contro la parte posteriore di una Toyota Rav 4“.

“Nel violento impatto ha subito alcune contusioni e sospette fratture, oltre adiverse ferite. L’ex calciatore ha sfondato il lunotto posteriore del suv e danneggiato il portellone, tanto severo è stato l’impatto. Bonaiuti è stato stabilizzato a bordo dell’ambulanza e poi subito trasportato nel piazzale dello stadio Riviera delle Palme dov’è atterrato il velivolo con a bordo il rianimatore che lo ha assistito durante il trasferimento all’ospedale di Torrette“, riporta rivieraoggi.it.

