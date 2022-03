Bonan: “Bastoni? Perfetto in una difesa a 3, vorrei vederlo a 4. E Inzaghi…”

Il giornalista di Sky Sport ha espresso la sua opinione e una perplessità sul difensore dell'Inter e della Nazionale

Alessandro Bonan, dagli studi di Sky Sport, ha espresso il suo parere su Alessandro Bastoni, esaltando le qualità del difensore dell'Inter e della Nazionale ma sottolineando anche una perplessità: "Bastoni è un grande talento, un ragazzo serio, ha un mancino importante. Nell'Inter gioca in una difesa a 3, e quella è la sua posizione ideale. Lo vorrei vedere in una linea a 4: credo che alcune perplessità di Inzaghi sull'eventuale cambio di modulo, che comunque non cambierà, siano legate anche al fatto che ci sono giocatori che spostati di qualche metro e messi in un concetto difensivo diverso possono un po' perdersi".