Bonan: “Brozovic indispensabile per l’Inter. Ha perso anche certi atteggiamenti”

Il centrocampista croato si è conquistato la stima dei tifosi nerazzurri con i numeri, con le corse che fa, diventando il regista che non era

Il conduttore di Skysport, Alessandro Bonan, ha parlato di Marcelo Brozovic e del rinnovo che non è ancora arrivato. «In questo momento è il giocatore più indispensabile del centrocampo dell'Inter. Vero che la stella è Barella ma è il croato che permette all'Inter di giocare il calcio che sta giocando. Quello che fa sul campo lo conosciamo: Spalletti lo ha impiegato come regista e lui si è impegnato in quel ruolo e ci ha creduto fino a diventare uno specialista in un ruolo in cui non era specialista. Era una mezzala».