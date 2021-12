Bonan: “Inter la più forte, ma la Champions le toglierà energie. Non vero che…”

Il giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato della lotta scudetto e del cambio in panchina dopo Conte

"Non penso che ci sarà una fuga, ma equilibrio. L'Inter è la squadra più forte per gli undici e per la profondità della rosa. A un certo punto era indietro, ora sembra aver trovato un passo importante, ma poi ci sarà anche la Champions che toglierà qualche energia. Senza Champions Conte aveva lavorato più tranquillamente. Inzaghi gioca con stesso sistema di Conte, fa le cose con grande raziocinio, mette i giocatori in campo secondo le proprie caratteristiche. Qualcuno sta sminuendo il lavoro di COnte, non è vero che gioca meglio ora l'Inter. Lo scorso anno, alla fine, giocava un gioco perfetto".