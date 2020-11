Bonan: “Conte ha in testa un cambiamento per l’Inter e per la sua storia”

Alessandro Bonan, conduttore e giornalista di Skysport, ha parlato dell’evoluzione del gioco di Conte. «Parla di Barella da trequartista mascherato. Si ha la sensazione che Conte abbia in testa un cambiamento di gioco che non riguarda solo l’Inter ma anche la sua storia. Ci ha abituati a squadre molto organizzate a livello difensivo con la capacità di ribaltare il gioco velocemente. Ora l’Inter sta provando a fare la partita nella metà campo avversaria, per questo viene sorpresa in contropiede. Il trequartista non ce lo vedo in questa cosa», ha sottolineato.

(Fonte: SS24)