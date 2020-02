Bonan: “Eriksen non ha il dinamismo desiderato da Conte. Toglie pressione a sé stesso quando…”

Alessandro Bonan, noto giornalista di Skysport, ha detto la sua sull’Inter che questa sera gioca in Europa League. Si è soffermato anche su Eriksen: «Non ha il dinamismo che Conte chiede ad un centrocampista, ma è un grande giocatore e basta vederlo giocare cinque minuti per capire che ha i colpi del campione. Però per inserirsi in quel centrocampo lì, codificato di Conte serve tempo. E l’allenatore chiede di non insistere su di lui. Ma non toglie pressione al calciatore ma a sé stesso. A gennaio ha chiesto che arrivasse un centrocampista forte, è arrivato ma probabilmente non è il centrocampista ideale rispetto alle caratteristiche richieste. Lo era Vidal. Ma Eriksen è stata un’occasione, è stato preso prima che si scatenasse un’asta».

(Fonte: Skysport)