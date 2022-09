Bonan: ”Immobile attaccato sui social? Stesso gioco al massacro che sta colpendo Allegri”

''Pensare di lasciare la Nazionale per attacchi social non è bello, c'è un gioco al massacro che sta colpendo anche Allegri in maniera volgare. Allegri è più grande ma Immobile è pur sempre un ragazzo, vive di pressioni di vestire la maglia della Nazionale. Immobile ha dimostrato di voler sempre giocare, anche affrontando un disagio personale. Rispetto per Allegri, ha una sua storia che rischia di ripetersi, sono assolutamente convinto che tornerà a vincere, non so se alla Juventus''