Bonan: “Inzaghi? Ultimamente troppi messaggi trasversali: ci sono solo due le opzioni”

"Un gol come quello di Orsolini non si può pensare di prenderlo: qui si vede il difetto più grande dell'Inter di oggi. La tendenza di perdere la concentrazione, è un errore di attenzione quello che ha portato al gol del Bologna. Lautaro quando lo vedi giocare dal vivo è eccezionale per dedizione e impegno, è un peccato non sfruttare il suo eterno lavoro. Accanto a Lautaro ci dovrebbe essere maggiore vivacità, Lukaku non è ancora recuperato del tutto e Dzeko è un campione ma non più di primissimo pelo"

Su Inzaghi

"Inzaghi ha responsabilità? Non dico di no ma ultimamente leggo, vedo e ascolto troppi messaggi trasversali su Inzaghi. Finiscono per indebolire la figura dell'allenatore: sono due le cose secondo me. Se non credi più in Inzaghi, gli stringi mano e lo saluti, altrimenti lo sostieni in tutto e per tutto. Qualsiasi voce fuori campo indebolisce la figura di Inzaghi anche agli occhi della squadra"